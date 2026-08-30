De Zerbi, messaggio alla Juve: "Sarr ha chiesto la cessione, ma ha subito anche un infortunio"
Roberto De Zerbi lancia un messaggio alla Juve. Il tecnico del Tottenham, reduce dal secondo ko consecutivo in campionato (dopo il 3-0 subito all'esordio contro il Brentford, gli Spurs sono caduti anche contro il Newcastle per 2-0 in casa) ha parlato di mercato e della possibile cessione di Sarr.
De Zerbi conferma la volontà di Sarr di lasciare il Tottenham
Il centrocampista senegalese è entrato nel mirino della Juventus, dopo il rifiuto di Kessie. De Zerbi ha confermato la volontà del calciatore di lasciare il Tiottenham, ma ha lanciato un allarme sulle sue condizioni fisiche. Il tecnico italiano ha spiegato come Sarr, Richarlison e Danso siano ormai prossimi alla cessione. I tre calciatori non sono stati neanche convocati per il match con il Newcaste.
De Zerbi, le parole su Sarr e i dubbi sull'infortunio
"Richarlison - ha confermato De Zerbi - ha detto troppe volte di voler andare via. Danso due giorni fa mi ha detto che vuole andare via. Pape Sarr lo stesso, ma ha subito pure un piccolo infortunio", le dichiarazioni del tecnico del Tottenham, che dopo la seconda sconfoitta in Premier League ha ribadito: "Non siamo ancora una squadra vera e propria e dobbiamo migliorare in molte cose, ma è normale per un gruppo nuovo. Non cadremo nel panico".
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