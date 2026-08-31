Juve, è arrivato Sarr: visite mediche al J Medical e firma
Pape Sarr è arrivato in Italia ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Juventus. Il centrocampista classe 2002 è sbarcato questa sera all’aeroporto di Torino Caselle e si è subito diretto al J Medical, dove sosterrà le visite mediche di rito.
Juve, visite mediche per Sarr: manca sempre all'ufficialità
Il giocatore arriva dal Tottenham con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Una volta completati gli accertamenti, Sarr potrà procedere con la firma del contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore bianconero.
I numeri di Sarr con il Tottenham
Il centrocampista senegalese, come detto, lascia gli Spurs dopo quattro lunghe stagioni in cui ha collezionato 141 presenze, 11 gol e 11 assist, vincendo anche l'Europa League.
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