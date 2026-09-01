David vola all’Atletico Madrid e alla Juve arriva Woltemade: ecco perché Spalletti…
Fuori David, dentro Woltemade: ecco la svolta tanto attesa nell’attacco della Juve. Il penultimo giorno di mercato porta al turnover auspicato nel reparto offensivo bianconero: la Signora risolve innanzitutto il “problema” Jonathan David che, dopo aver rifiutato diverse destinazioni, ha accettato la corte dell’Atletico Madrid cogliendo un’occasione importante per il suo rilancio. I fischi assordanti dello Stadium di sabato sera devono avere definitivamente convito il canadese a cambiare aria, dopo aver puntato i piedi per rimanere cercando di ottenere una nuova chance in bianconero, così è decollata la trattativa con i Colchoneros. Affare concluso in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, con gli spagnoli che copriranno oltre la metà dello stipendio da 6 milioni netti più bonus del canadese. Dopo il prestito di Openda al Lione, l’addio di David rappresenta una seconda bocciatura al mercato condotto la scorsa estate dall’ex ad Damien Comolli.
Juve, il rinforzo in attacco è Woltemade
La partenza di David era legata anche al fatto che la Juve si assicurasse in tempi brevissimi un sostituto. E l’ha trovato in Nick Woltemade, che ha battuto la concorrenza di Joshua Zirkzee. Nel dialogo con l’Atletico Madrid per il canadese, il tandem Carnevali-Massara ha provato ancora una volta ad allestire uno scambio di prestiti tra David e Sørloth ma il tecnico degli spagnoli, Diego Simeone, si è opposto a questa ipotesi. Così la possibilità di scelta della Continassa si è ristretta a due possibilità e Woltemade è stata la pista che è decollata più rapidamente. Il gigante tedesco del Newcastle era sul taccuino anche di concorrenti pericolose come Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte ma alla fine è stata decisiva la scelta del giocatore che ha deciso di cogliere la chance chiamata Juve.
Woltemade, fisico e tecnica per Spalletti
I dirigenti juventini hanno deciso di affondare il colpo ritenendo Woltemade il rinforzo più adatto per caratteristiche per rispondere ai desiderata di Spalletti. Nick, cresciuto nel Werder Brema e poi sbocciato allo Stoccarda e all’Europeo Under 21 del 2025, è un attaccante dal grande fisico (è alto 198 centimetri) ma possiede anche una tecnica sopraffina, oltre che velocità e rapidità, particolare da non sottovalutare considerando l’altezza. Non è Sørloth come potenza ma non è neanche Zirkzee, visto che l’olandese è più un giocatore che lega il gioco e che è più periferico rispetto all’area di rigore. Woltemade accompagna, sì, la manovra ma è anche quel calciatore capace di riempire l’area avversaria, di combattere e di usare la propria fisicità proprio come richiesto da Spalletti. La trattativa quindi è decollata in modo proficuo anche perché nel corso della giornata il Newcastle ha preso il sostituto di Woltemade, ovvero il belga Matias Fernandez-Pardo dal Lille per 60 milioni più bonus. L’affare è stato imbastito sulla base di un prestito secco attorno ai 5 milioni, senza diritti né obblighi di riscatto (mentre per Zirkzee il Manchester United chiedeva l’obbligo). Adesso il gigante tedesco è atteso a Torino per le visite mediche e la firma del contratto.
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