David vola all’Atletico Madrid e alla Juve arriva Woltemade: ecco perché Spalletti…

La partenza di David era legata anche al fatto che la Juve si assicurasse in tempi brevissimi un sostituto. E l’ha trovato in Nick Woltemade, che ha battuto la concorrenza di Joshua Zirkzee. Nel dialogo con l’Atletico Madrid per il canadese, il tandem Carnevali -Massara ha provato ancora una volta ad allestire uno scambio di prestiti tra David e Sørloth ma il tecnico degli spagnoli, Diego Simeone, si è opposto a questa ipotesi. Così la possibilità di scelta della Continassa si è ristretta a due possibilità e Woltemade è stata la pista che è decollata più rapidamente. Il gigante tedesco del Newcastle era sul taccuino anche di concorrenti pericolose come Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte ma alla fine è stata decisiva la scelta del giocatore che ha deciso di cogliere la chance chiamata Juve.

Woltemade, fisico e tecnica per Spalletti

I dirigenti juventini hanno deciso di affondare il colpo ritenendo Woltemade il rinforzo più adatto per caratteristiche per rispondere ai desiderata di Spalletti. Nick, cresciuto nel Werder Brema e poi sbocciato allo Stoccarda e all’Europeo Under 21 del 2025, è un attaccante dal grande fisico (è alto 198 centimetri) ma possiede anche una tecnica sopraffina, oltre che velocità e rapidità, particolare da non sottovalutare considerando l’altezza. Non è Sørloth come potenza ma non è neanche Zirkzee, visto che l’olandese è più un giocatore che lega il gioco e che è più periferico rispetto all’area di rigore. Woltemade accompagna, sì, la manovra ma è anche quel calciatore capace di riempire l’area avversaria, di combattere e di usare la propria fisicità proprio come richiesto da Spalletti. La trattativa quindi è decollata in modo proficuo anche perché nel corso della giornata il Newcastle ha preso il sostituto di Woltemade, ovvero il belga Matias Fernandez-Pardo dal Lille per 60 milioni più bonus. L’affare è stato imbastito sulla base di un prestito secco attorno ai 5 milioni, senza diritti né obblighi di riscatto (mentre per Zirkzee il Manchester United chiedeva l’obbligo). Adesso il gigante tedesco è atteso a Torino per le visite mediche e la firma del contratto.