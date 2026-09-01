Juve, Woltemade è a Torino: visite mediche e firma con i bianconeri

Juve, i dettagli dell’operazione Woltemade

L’operazione è stata definita nella giornata di ieri, quando la Juve ha raggiunto l’intesa con il Newcastle. In serata è arrivato anche il via libera definitivo di Woltemade al trasferimento a Torino. Il tedesco arriva alla Juve con la formula del prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. Nell’accordo non è stato inserito alcun diritto di riscatto: al termine della stagione, quindi, Woltemade tornerà al Newcastle salvo eventuali nuovi accordi tra i club. La svolta è arrivata nella mattinata di ieri, quando sul fronte uscite Jonathan David ha aperto definitivamente alla possibilità di lasciare Torino. Una decisione maturata dopo una stagione complicata e un avvio di campionato tutt’altro che semplice, culminato nei fischi ricevuti sabato sera allo Stadium. Dopo una domenica di riflessione, l’attaccante canadese ha quindi dato il via libera al trasferimento all’Atletico Madrid. Per favorire la sua partenza, la Juve ha accettato una formula particolarmente vantaggiosa per il club di Simeone: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e una parte dell’ingaggio ancora a carico dei bianconeri.