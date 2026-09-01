Sarr è della Juve, è ufficiale: il comunicato e tutte le cifre dell'accordo
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pape Matar Sarr, a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,3 milioni". Così la Juve annuncia ufficialmente l'arrivo del centrocampista del Senegal, che con gli Spurs in quattro anni ha collezionato 141 presenze, 11 gol e 11 assist.
Le cifre dell'accordo Juve-Sarr
Nel comunicato si legge ancora che "l’accordo prevede inoltre la facoltà e, al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2026/2027, l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 27,5 milioni, pagabili in tre esercizi".
Il messaggio della Juve per Sarr
Sul proprio sito la Juventus ha presentato Sarr, dandogli il benvenuto: "Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista senegalese classe 2002 approda in bianconero dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham, club con cui ha proseguito il suo percorso di crescita nel calcio europeo.
Nato a Thiaroye, in Senegal, il 14 settembre 2002, Sarr muove i primi passi in patria prima di trasferirsi in Francia, al Metz. È proprio con la formazione francese che si mette in evidenza giovanissimo, attirando l’attenzione del Tottenham, che lo acquista nell’estate del 2021 lasciandolo per un’altra stagione in prestito in Ligue 1. Centrocampista dinamico, dotato di grande struttura fisica e capace di abbinare qualità e intensità nelle due fasi di gioco, Sarr negli anni in Inghilterra accumula esperienza in Premier (oltre 100 le sue presenze in campionato) e nelle competizioni europee, alzando al cielo con gli Spurs l’Europa League 2024/25. Parallelamente diventa un punto di riferimento della Nazionale senegalese, con cui conquista la Coppa d’Africa nel 2022. Ora per Pape Matar Sarr comincia una nuova avventura, in Italia e con la maglia bianconera. Benvenuto alla Juventus, Pape!".
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