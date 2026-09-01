Juve, ufficiale l'arrivo di Woltemade dal Newcastle: la formula e le cifre

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Pubblicato il 01.09.2026, 19:55

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Ora è ufficiale: Nick Woltemade vestirà la maglia della Juventus. Il club bianconero ha chiuso l'intesa con il Newcastle per il trasferimento dell'attaccante in prestito secco, con un'operazione complessiva da 3,6 milioni di euro (2,8 di parte fissa e 0,8 di oneri accessori) a cui potranno aggiungersi altri 500 mila euro al verificarsi di determinati bonus.

Juve, ufficiale l'arrivo di Woltemade dal Newcastle

Questa la nota ufficiale apparsa sul sito del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di € 2,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

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I numeri di Woltemade

Nelle ultime due stagione in Inghilterra con il Newcastle l'attaccante tedesco ha collezionato 11 gol e 6 assist in 53 presenze tra tutte le competizioni. Con la Germania 12 partite e 4 gol.

 

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