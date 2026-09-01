Juve, ufficiale l'arrivo di Woltemade dal Newcastle: la formula e le cifre

Ora è ufficiale: Nick Woltemade vestirà la maglia della Juventus. Il club bianconero ha chiuso l'intesa con il Newcastle per il trasferimento dell'attaccante in prestito secco, con un'operazione complessiva da 3,6 milioni di euro (2,8 di parte fissa e 0,8 di oneri accessori) a cui potranno aggiungersi altri 500 mila euro al verificarsi di determinati bonus.