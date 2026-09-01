Juve, ufficiale la cessione di David all'Atletico Madrid: cifre e dettagli dell'affare

Questo l'annuncio ufficiale della Juve, che ha salutato così Jonathan David: "È ufficiale il passaggio di Jonathan David in prestito all’Atletico Madrid: il giocatore canadese nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club spagnolo. L’attaccante classe 2000, dopo le precedenti esperienze in Belgio e in Francia, è arrivato a Torino a luglio della scorsa estate e ha raccolto 46 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra competizioni nazionali e internazionali, realizzando 8 reti, a cui si aggiunge un'ulteriore apparizione all'inizio di questa nuova stagione. Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato spagnolo: in bocca al lupo, Jonathan!".

Cifre e dettagli dell'affare David

"Juventus Football Club S.p.A. - scrive nel consueto report ufficiale il club bianconero - comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi".

Il comunicato dell'Atletico Madrid

"Atlético Madrid e Juventus - scrivono i Colchoneros sui loro canali ufficiali - hanno raggiunto un accordo per il prestito di Jonathan David. L'attaccante indosserà la maglia biancorossa durante la stagione 2026/27.

Jonathan David è nato a Brooklyn, New York, il 14 gennaio 2000, ma si è trasferito ad Haiti in tenera età. A sei anni si è trasferito a Ottawa. Le sue prestazioni nelle giovanili della capitale canadese hanno attirato l'attenzione del Gent, che ha deciso di ingaggiarlo all'inizio del 2018.

In Belgio ha iniziato a mostrare tutto il suo potenziale offensivo e, dopo aver segnato 37 gol nelle sue due stagioni con il Gent, si è trasferito al LOSC Lille nel 2020. L'attaccante ha trascorso cinque anni con il club francese, durante i quali ha collezionato 232 presenze, realizzando 109 gol e fornendo 31 assist. Inoltre, ha vinto il campionato e la Supercoppa di Francia. Le sue prestazioni con il club di Ligue 1 gli sono valse il trasferimento alla Juventus nel 2025.

Nazionale maggiore canadese dal 2018, l'attaccante è il miglior marcatore di sempre della sua nazionale con 42 gol. Ha rappresentato il Canada ai Mondiali del 2026, dove ha segnato tre reti.

Solitamente gioca come centravanti, sebbene i suoi punti di forza vadano ben oltre la sua capacità di finalizzare le azioni. Jonathan David si distingue per la sua mobilità, la sua abilità nel dialogare con i compagni, la sua velocità e la sua versatilità in attacco.

Il giocatore della nazionale canadese ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di recarsi negli uffici dell'Atlético de Madrid all'aeroporto Air Metropolitano di Riyadh.

Benvenuto, Jonathan David!".