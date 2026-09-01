Juve, ufficiale la cessione di David all'Atletico Madrid: cifre e dettagli dell'affare
Jonathan David lascia la Juventus e si trasferisce all'Atletico Madrid con la formula del prestito con opzione di riscatto. Dopo un anno in bianconero, l'attaccante canadese si prepara a giocare nella Liga spagnola, nella speranza di mettersi alle spalle una stagione particolarmente complicata all'ombra della Mole. Lo aspetta il Cholo Simeone.
Juve, ufficiale la cessione di David all'Atletico Madrid
Questo l'annuncio ufficiale della Juve, che ha salutato così Jonathan David: "È ufficiale il passaggio di Jonathan David in prestito all’Atletico Madrid: il giocatore canadese nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club spagnolo. L’attaccante classe 2000, dopo le precedenti esperienze in Belgio e in Francia, è arrivato a Torino a luglio della scorsa estate e ha raccolto 46 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra competizioni nazionali e internazionali, realizzando 8 reti, a cui si aggiunge un'ulteriore apparizione all'inizio di questa nuova stagione. Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato spagnolo: in bocca al lupo, Jonathan!".
Cifre e dettagli dell'affare David
"Juventus Football Club S.p.A. - scrive nel consueto report ufficiale il club bianconero - comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi".
Il comunicato dell'Atletico Madrid
"Atlético Madrid e Juventus - scrivono i Colchoneros sui loro canali ufficiali - hanno raggiunto un accordo per il prestito di Jonathan David. L'attaccante indosserà la maglia biancorossa durante la stagione 2026/27.
Jonathan David è nato a Brooklyn, New York, il 14 gennaio 2000, ma si è trasferito ad Haiti in tenera età. A sei anni si è trasferito a Ottawa. Le sue prestazioni nelle giovanili della capitale canadese hanno attirato l'attenzione del Gent, che ha deciso di ingaggiarlo all'inizio del 2018.
In Belgio ha iniziato a mostrare tutto il suo potenziale offensivo e, dopo aver segnato 37 gol nelle sue due stagioni con il Gent, si è trasferito al LOSC Lille nel 2020. L'attaccante ha trascorso cinque anni con il club francese, durante i quali ha collezionato 232 presenze, realizzando 109 gol e fornendo 31 assist. Inoltre, ha vinto il campionato e la Supercoppa di Francia. Le sue prestazioni con il club di Ligue 1 gli sono valse il trasferimento alla Juventus nel 2025.
Nazionale maggiore canadese dal 2018, l'attaccante è il miglior marcatore di sempre della sua nazionale con 42 gol. Ha rappresentato il Canada ai Mondiali del 2026, dove ha segnato tre reti.
Solitamente gioca come centravanti, sebbene i suoi punti di forza vadano ben oltre la sua capacità di finalizzare le azioni. Jonathan David si distingue per la sua mobilità, la sua abilità nel dialogare con i compagni, la sua velocità e la sua versatilità in attacco.
Il giocatore della nazionale canadese ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di recarsi negli uffici dell'Atlético de Madrid all'aeroporto Air Metropolitano di Riyadh.
Benvenuto, Jonathan David!".
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