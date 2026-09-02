Doppietta per Spalletti, la Juve chiude gli acquisti di Woltemade e Sarr

Il mercato si chiude con una doppietta: Pape Sarr più Woltemade e la Juve è fatta. L’ultima giornata di trattative ha portato al traguardo i due colpi che completano la rivoluzione condotta dal tandem Carnevali-Massara, colmando le necessità che si erano presentate a centrocampo e in attacco. Soprattutto quest’ultima casella era diventata la priorità per Luciano Spalletti, alla ricerca di un nuovo punto di riferimento là davanti che potesse garantire fisicità, presenza in area di rigore e, naturalmente, gol. Il tecnico aveva caldeggiato la permanenza di Vlahovic, ma il serbo e la Juve si sono progressivamente distanziati senza arrivare a una nuova stretta di mano, poi ha puntato su Sørloth , ma il norvegese è stato trattenuto con forza (anche negli ultimi, febbrili giorni della sessione) dal tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone. È mancata la tripletta, Lucio chiedeva l’acquisto di un terzino sinistro e Cabal è rimasto alla Continassa.

Juve, intreccio in attacco

La svolta è comunque arrivata grazie anche agli stessi Colchoneros che hanno tolto alla Signora il “problema” Jonathan David,fissato a 25 milioni, consentendole così di fiondarsi su Nick Woltemade, che ha vinto il ballottaggio con l’olandese Joshua Zirkzee del Manchester United. Gradito, sì, ma con caratteristiche un po’ troppo lontane dai desiderata di Spalletti. Ecco Woltemade, insomma. Il gigante tedesco è sbarcato ieri all’aeroporto di Caselle all’ora di pranzo, accolto da alcuni tifosi, e si è diretto subito al JMedical per le visite di rito.

Juve, le cifre degli acquisti

Con il Newcastle, che lo scorso anno lo aveva prelevato per 65 milioni di sterline (oltre 75 milioni di euro, cifra record per i Magpies), dallo Stoccarda, l’affare è stato chiuso sulla base di un prestito secco per 2,8 milioni più 500 mila euro di bonus e 800 mila di oneri accessori. Il totale fa poco più di 4 milioni. Lo scorso anno, Nick in Inghilterra ha collezionato 11 gol e 5 assist in 51 presenze tra Premier e coppe: tre sono stati segnati di testa (contro Wolverhampton, Arsenal e Tottenham), gli altri tutti con il piede destro, compreso un calcio di rigore. Ora per lui, reduce da una stagione altalenante, è arrivato il tempo del riscatto: l’obiettivo è tornare a dare ragione a chi, ai tempi dello Stoccarda, lo ha soprannominato “Woltemessi” per far intendere le sue qualità tecniche sopra la media per un giocatore della sua stazza.

La scelta su Sarr

A centrocampo, invece, la soluzione che ha consentito di superare il clamoroso rifiuto di Kessié risponde al nome di Pape Matar Sarr. Il senegalese arriva in prestito dal Tottenham per 2,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 27,5 milioni, condizionato alla qualificazione alla Champions League e al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali. «Il mio modello è Paul Pogba - racconta il talento classe 2002 che vestirà la maglia numero 29 -. Sono un calciatore cui piace giocare “box to box” ma anche segnare e aiutare la squadra a difendere bene, dando protezione. La Juve rappresenta molto per me, è una grande società, sono molto contento di essere qui e davvero entusiasta di iniziare l’avventura in bianconero. Obiettivo? Desidero entrare nelle dinamiche della squadra, cercheremo di pensare una partita alla volta e di vincere più match possibili e poi vedremo alla fine».