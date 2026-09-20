Palmisani show contro il Como: la Juve lo segue dalla scorsa estate, ma non è sola
Ne avevamo parlato su queste pagine lo scorso giugno: la Juventus osserva la crescita del giovane portiere del Frosinone, Lorenzo Palmisani. Una stima rimasta intatta e che si è inevitabilmente rinnovata nelle ultime settimane. Il classe 2004 è tra i protagonisti del positivo inizio stagione della squadra di Alvini e contro il Como è stato l’uomo copertina del match. Ha praticamente parato tutto, impedendo a Nico Paz, Douvikas e infine a Kean la gioia del gol. “Palmisani è un ragazzo molto serio che sta continuando la grande tradizione italiana dei portieri. Siamo molto fortunati ad averlo in rosa, è un giovane eccellente", ha raccontato Alvini al termine della partita. E anche il tecnico dei lariani, Fabregas, ha deciso di complimentarsi con l'estremo difensore del Frosinone nel post-gara.
Il "Buffon di Frosinone" nei radar dei bianconeri, ma non solo
“Il Buffon di Frosinone” ha quindi stregato il mondo bianconero. La società torinese, come raccontato, aveva studiato un affare sulla falsariga di quello che portò Gatti in Piemonte. I contatti tra i club sono confermati, ma il tema verrà affrontato solo più avanti, anche perché su Palmisani restano i riflettori di altre società, tra cui il Milan.
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