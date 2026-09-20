Palmisani show contro il Como: la Juve lo segue dalla scorsa estate, ma non è sola

Ne avevamo parlato su queste pagine lo scorso giugno: la Juventus osserva la crescita del giovane portiere del Frosinone, Lorenzo Palmisani. Una stima rimasta intatta e che si è inevitabilmente rinnovata nelle ultime settimane. Il classe 2004 è tra i protagonisti del positivo inizio stagione della squadra di Alvini e contro il Como è stato l’uomo copertina del match. Ha praticamente parato tutto, impedendo a Nico Paz, Douvikas e infine a Kean la gioia del gol. “Palmisani è un ragazzo molto serio che sta continuando la grande tradizione italiana dei portieri. Siamo molto fortunati ad averlo in rosa, è un giovane eccellente", ha raccontato Alvini al termine della partita. E anche il tecnico dei lariani, Fabregas, ha deciso di complimentarsi con l'estremo difensore del Frosinone nel post-gara.