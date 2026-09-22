La Juve prende un portiere: tre nomi tra gli svincolati. Ce n’è uno davanti a tutti

Decisione presa: la Juve coprirà l’assenza forzata dello sfortunatissimo Kamil Grabara andando a pescare dal mercato degli svincolati . Probabile che l’ultima riserva venga sciolta nelle prossime 48 ore, forse oggi stesso . La lista, tra i portieri esperti di ruolo senza contratto, alla fine è piuttosto ristretta. Tre piste , un nome davanti agli altri, quello del brasiliano con passaporto italiano che in Serie A e alla stessa Juventus, ricordano bene: parliamo di Neto , 37 anni, svincolato dal Botafogo dove ha giocato fino a maggio scorso. È stato bianconero per due stagioni, dal 2015 al 2017. Dietro di lui lo spagnolo Sergio Rico , più giovane, 33 anni, ex Siviglia e Psg: l’ultima esperienza è stata in Qatar all’Al-Gharafa, dove però ha giocato fino a febbraio 2025, è fermo da un po’. Un terzo nome, alternativo al pari di Rico, ma anche lui in attività fino al maggio scorso, è l’olandese Jasper Cillessen , 37 anni come Neto, ironia della sorte cresciuto e a lungo tra i pali del Nec (a cui la Juve ha rifilato una cinquina in Europa), e poi tra Ajax, Valencia e Barcellona.

Perché Neto è il preferito dalla Juve

Perché Neto è in pole, e in questo momento davvero più vicino di tutti alla Juve, è presto detto. Ha conosciuto la Serie A, dove è arrivato giovanissimo, nel 2011 e la porta di ingresso è stata la Fiorentina: quattro stagioni e mezza e poi la Juventus con Allegri, da secondo di Buffon, un’esperienza che gli è fruttata 22 presenze e praticamente tutta la sua bacheca di trofei: cinque su sette totali, vale a dire due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa. Neto è un brasiliano con passaporto italiano, con Fiorentina e Juve ha sommato 83 presenze in Serie A e 123 totali. La sua carriera, dopo la Spagna, è proseguita in Premier tra Bournemouth (da titolare) e all’Arsenal da secondo di Raya, prima di fare ritorno in Brasile al Botafogo.