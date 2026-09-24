Juve già proiettata verso il futuro, Bakola e i quattro brasiliani: ecco gli obiettivi sul mercato

Meno algoritmi, più supervisione e attività di monitoraggio sul mercato. La nuova Juventus segue delle linee diverse rispetto al passato e punta a migliorare ulteriormente il lavoro di scouting, anche con la creazione di un nuovo team voluto da Carnevali e che verrà messo a disposizione dell’area sportiva e del Cfo Massara . La lista dei calciatori monitorati per giugno è quindi molto lunga e include sia vecchi sia nuovi obiettivi. In particolare, per il centrocampo sono stati già fatti degli approfondimenti, con l’intento di conoscere costi e concorrenza per i talenti presenti sulla lista.

Tra i nomi ormai storici figura Bakola , portato in Italia proprio da Carnevali lo scorso inverno. Il costo del francese del Sassuolo è già lievitato e oggi si aggira sui trenta milioni di euro. Nel frattempo è aumentata la concorrenza: nelle ultime settimane, numerosi emissari dei club della Premier si sono accreditati per seguire da vicino le prestazioni dell’ex Marsiglia. Tutti sono rimasti colpiti dalla sua forza, dai suoi strappi e dalla sua visione di gioco. L’asta, quindi, è già partita e senza un affondo in tempi rapidi da parte di uno dei club italiani sulle sue tracce, il rischio è che il prezzo possa salire ancora. Di certo, la concorrenza delle società inglesi ha già iniziato a fare paura.

Ritorno di fiamma

In Brasile ci sono poi quattro centrocampisti studiati dai bianconeri. Ci riferiamo a André e Breno Bidon del Corinthians, Matheus Martinelli del Fluminense e Gabriel Bontempo, in forza al Santos. Il primo è stato seguito a lungo da Massara anche prima dell’accordo, poi sfumato, con il Milan. André si era promesso ai rossoneri ed era pronto a sbarcare in Italia. «ll presidente ha deciso di non firmare i contratti già pronti - ha raccontato il suo agente Diogo Silva a Espn - L’intenzione è quella di concordare con il Corinthians una nuova cifra, per trovare un accordo tra la richiesta e i club che potrebbero essere interessati ad André».

Breno Bidon, Gabriel Bontempo e Matheus Martinelli nel mirino

Con lui gioca Breno Bidon, classe 2005, fresco di convocazione con la Nazionale brasiliana di Ancelotti e in possesso del passaporto italiano. Può giocare anche come trequartista. Sono stati fatti dei ragionamenti anche per Gabriel Bontempo, mezzala del Santos, già nei radar di diversi club di A e società straniere, tra cui Bayern e Bayer Leverkusen. Anche lui figura nella lista presentata dal commissario tecnico Ancelotti per le amichevoli contro Australia e India. Matheus Martinelli del Fluminense era stato invece accostato alla Roma nella sessione di calciomercato del 2025. Soprannominato “il piccolo Xavi”, ha anche il passaporto italiano ed è stato chiamato dal commissario tecnico del Brasile dopo l’infortunio di Joao Pedro. Classe 2001, la scorsa estate ha avuto anche dei contatti con l’Atalanta. Cristiano Giuntoli è, infatti, un suo estimatore.