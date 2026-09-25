L'attesa della Juve per Neto è finita: oggi le visite mediche e la firma

TORINO - Chiuso per ferie alla Continassa. La Juventus è in vacanza, come previsto dal programma definito da Luciano Spalletti per questa sosta internazionale così atipica come durata. Si torna in campo domenica 11 ottobre a Cagliari e intanto i bianconeri si riposano. Naturalmente il discorso vale per i pochi rimasti a Torino senza convocazione: sono 12 infatti i giocatori della Signora che sono in giro per il mondo impegnati tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d’Africa e amichevoli. Si tratta di Alajbegovic , Celik, Conceicao, Nico Gonzalez, Kalulu , Koopmeiners, Lucumi , Douglas Luiz, Pape Matar Sarr, Vicario, Woltemade e Zhegrova.

Juve, un centro sportivo vuoto

Al centro sportivo bianconero, insomma, non c’è praticamente nessuno: ancora oggi lavoreranno gli infortunati, ovvero i vari Cambiaso, Cabal, Boga, Ekhator, K. Thuram e Locatelli, poi riposo per tutti. Lunedì quando inizierà la missione Cagliari e Spalletti spera di recuperare proprio Cambiaso, assente dalla sfida con il Parma, seconda giornata di campionato, per una distorsione alla caviglia destra, e magari Cabal, così da aumentare le rotazioni sulla sinistra e provare nuove soluzioni tattiche.

Juve, ecco Neto

Alla ripresa ci saranno comunque titolari importanti con cui Lucio potrà lavorare come Bremer, McKennie, Kolo Muani (reduce dall’intervento per la frattura del mignolo della mano destra), Kelly e Gatti. Oggi, intanto, è atteso alla Continassa Norberto Neto, il portiere brasiliano che sostituirà fino a fine stagione lo sfortunato Kamil Grabara, appena operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Neto svolgerà le consuete visite mediche e firmerà un contratto fino al termine della stagione. Il 2 ottobre, intanto, la Juve affronterà in amichevole alla Continassa la Cremonese.