Juve, ecco Neto: il portiere è sbarcato a Caselle, sarà lui il vice di Vicario
TORINO - È il giorno del ritorno di Norberto Neto a Torino. Il portiere brasiliano è infatti arrivato poco fa all'aeroporto di Caselle, pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus: Neto sosterrà nelle prossime ore le visite mediche, quindi firmerà il contratto con il club bianconero, dove ha già giocato tra il 2015 e il 2017.
Juve, ecco Neto: il difensore è sbarcato a Caselle
Luciano Spalletti ha scelto l'esperto estremo difensore Neto, ex bianconero e svincolato dopo l'ultima esperienza al Botafogo, come vice di Guglielmo Vicario alla luce del grave infortunio di Kamil Grabara, operato nei giorni scorsi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lesionato in allenamento.
(articolo in aggiornamento)
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