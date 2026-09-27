Juve, ecco Neto: il portiere è sbarcato a Caselle, sarà lui il vice di Vicario

TORINO - È il giorno del ritorno di Norberto Neto a Torino. Il portiere brasiliano è infatti arrivato poco fa all'aeroporto di Caselle, pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus: Neto sosterrà nelle prossime ore le visite mediche, quindi firmerà il contratto con il club bianconero, dove ha già giocato tra il 2015 e il 2017.