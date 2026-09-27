Bakola, per la Juve il pericolo arriva anche dall’Inghilterra

I club della Premier fanno sul serio per Bakola . Il giovane centrocampista del Sassuolo , nel mirino della Juve e accostato anche ad altri club italiani, è diventato infatti un obiettivo concreto delle società inglesi. Alcuni osservatori sono stati avvistati al Mapei Stadium per seguirlo da vicino e valutarne le qualità.

Nuovo prezzo per il giovane centrocampista del Sassuolo

I report sono stati tutti positivi e così il francese è entrato ufficialmente nei radar di diverse società europee. Il prezzo, intanto, è già salito e potrebbe crescere ulteriormente, fino a toccare quota 30 milioni. Di certo, la società neroverde ha già dimostrato di saper vendere bene i propri gioielli all’estero. L’ultimo esempio è il difensore bosniaco Muharemovic, ceduto al Leeds per 40 milioni di euro.

Bakola, ricordiamolo, è stato acquistato da Carnevali quando era ancora al Sassuolo. Il giovane talento è stato prelevato dal Marsiglia per circa 10 milioni di euro.