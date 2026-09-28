Neto, esami al J-Medical dopo 9 anni: sarà il secondo di Vicario

L'addio alla Juve sbattendo la porta

- Il ritorno del figliol prodigo., forse nel momento in cui sembrava impensabile una nuova esperienza in Italia dopo le stagioni con la Fiorentina e le due proprio in bianconero. Ventidue presenze e quindici gol subiti,, salvo poi essere ceduto per sette milioni al Valencia. Plusvalenza secca visto che era arrivato a parametro zero: affare per la Juve e per gli spagnoli, considerata la cessione al Barcellona, dopo due annate, per ventisei milioni di euro. Una buona scelta anche per lui, rimasto tre anni in Catalogna per poi avere l’opportunità di calcare i campi di Premier League con, fino all’ultimo anno con il Botafogo,, con le stesse gare dei due a Torino, ma con venticinque reti subite, polemiche per le sue prestazioni e anche l’essere rimasto fuori rosa.

Il rientro in Italia è evidentemente un premio al suo ricordo, seppur non sia stato tenero quando aveva lasciato la Juventus: «Nei due anni in bianconero non ero contento. Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché mi sono accorto che quanto dimostravo non contava. Per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi dessero una possibilità. Alla Juve sono rimasti due anni ad aspettare cose che non sono successe». Uno sfogo dovuto, appunto, alle tante panchine quando probabilmente Buffon era già in fase discendente, tra le 37 e le 39 primavere. Dopo di lui è arrivato Szczesny, diventato titolare dopo dodici mesi di apprendistato e poi restato per sette stagioni come numero uno.