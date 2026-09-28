Neto è ufficiale, la Juve ha il suo vice-Vicario: tutti i dettagli del contratto

Neto è di nuovo un giocatore della Juventus . Il portiere brasiliano torna sulla sponda bianconera di Torino come secondo di Vicario , dopo il lungo infortunio rimediato da Grabara . Il portiere polacco in allenamento si è rotto il crociato e la sua stagione è già finita , dopo appena una presenza con i bianconeri nella sfida d'esordio di Europa League contro il NEC. Neto arriva da svincolato e ha firmato un contratto fino a fine stagione.

La Juve ha voluto riportare a Torino un portiere d'esperienza che conosce bene l'ambiente avendolo vissuto per due stagioni, la 2015/2016 e la 2016/2017. In due anni con Massimiliano Allegri in panchina, il portiere brasiliano aveva racimolato 22 presenze in tutte le competizioni. Arrivato alla Juve dopo le ottime stagioni alla Fiorentina, va a ricoprire il ruolo di secondo portiere dietro a Gianluigi Buffon , prendendo il posto di Storari. Dopo aver vinto due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, Neto ha lasciato la Juve per trasferirsi in Spagna: prima al Valencia, da titolare, poi al Barcellona , da secondo. Nel 2022 il trasferimento al Bournemouth dove rimane fino al 2025, quando torna in patria, al Botafogo .

Juve, il comunicato ufficiale per la firma di Neto

Questo il comunicato del club: "Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell'ultima annata in Brasile al Botafogo. Bentornato alla Juventus, Norberto!".

Le parole di Neto: "Indossare di nuovo questa maglia ha un valore speciale"

"Indossare di nuovo questa maglia ha un sapore speciale: felice di essere tornato e pronto a vivere questo capitolo insieme". Sono queste le prime dichiarazioni di Neto. Il portiere ha affidato queste dichiarazioni sui propri canali social, come didascalia al primo post come nuovo portiere della Juventus.