Davvero Woltemade può già lasciare la Juventus? Tutte le ultime news di calciomercato

In Germania è sempre attuale l’accostamento di Woltemade al Bayern Monaco. I motivi sono tre: il primo è che, storicamente, il club tedesco ha sempre puntato sui giocatori della nazionale. Il secondo è che, da quando i bavaresi hanno provato a prenderlo nel 2025, non lo hanno mai perso di vista. E poi perché resta un’idea per il post Kane, anche se il sogno non troppo nascosto di Kompany è ancora quelo di poter arrivare a prendere Haaland. Il percorso di Woltemade, arrivato alla Juventus in estate, verrà quindi monitorato con particolare attenzione: i suoi estimatori sperano di rivedere il goleador ammirato allo Stoccarda quando, con la maglia del club della Bundesliga, ha segnato 17 gol e vinto la Dfb-Pokal da protagonista assoluto. Un rendimento che gli ha permesso di diventare, all’epoca, un obiettivo di tante società, tra cui l’Inter e appunto il Bayern. La sua cessione al Newcastle è diventata poi la vendita record dello Stoccarda: 80 milioni di euro più 10 di bonus.

Il futuro di Woltemade alla Juve Il futuro del centravanti classe 2002, però, si deciderà solo più avanti. Lui durante l’ultimo mercato estivo ha voluto fortemente la Juventus, tanto da rinunciare anche a proposte di altri club pur di rispondere presente alla chiamata dei bianconeri. Alla prima telefonata di Massara e Carnevali, negli ultimi giorni di trattative, ha esternato con grande entusiasmo il suo desiderio di vivere un’avventura nel campionato italiano. Una disponibilità prontamente ribadita anche al tecnico Spalletti nel giorno del confronto telefonico tra i due. Proprio il ruolo dell’allenatore toscano si è rivelato decisivo nella scelta dell’attaccante.