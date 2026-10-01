Davvero Woltemade può già lasciare la Juventus? Tutte le ultime news di calciomercato
In Germania è sempre attuale l’accostamento di Woltemade al Bayern Monaco. I motivi sono tre: il primo è che, storicamente, il club tedesco ha sempre puntato sui giocatori della nazionale. Il secondo è che, da quando i bavaresi hanno provato a prenderlo nel 2025, non lo hanno mai perso di vista. E poi perché resta un’idea per il post Kane, anche se il sogno non troppo nascosto di Kompany è ancora quelo di poter arrivare a prendere Haaland. Il percorso di Woltemade, arrivato alla Juventus in estate, verrà quindi monitorato con particolare attenzione: i suoi estimatori sperano di rivedere il goleador ammirato allo Stoccarda quando, con la maglia del club della Bundesliga, ha segnato 17 gol e vinto la Dfb-Pokal da protagonista assoluto. Un rendimento che gli ha permesso di diventare, all’epoca, un obiettivo di tante società, tra cui l’Inter e appunto il Bayern. La sua cessione al Newcastle è diventata poi la vendita record dello Stoccarda: 80 milioni di euro più 10 di bonus.
Il futuro di Woltemade alla Juve
Il futuro del centravanti classe 2002, però, si deciderà solo più avanti. Lui durante l’ultimo mercato estivo ha voluto fortemente la Juventus, tanto da rinunciare anche a proposte di altri club pur di rispondere presente alla chiamata dei bianconeri. Alla prima telefonata di Massara e Carnevali, negli ultimi giorni di trattative, ha esternato con grande entusiasmo il suo desiderio di vivere un’avventura nel campionato italiano. Una disponibilità prontamente ribadita anche al tecnico Spalletti nel giorno del confronto telefonico tra i due. Proprio il ruolo dell’allenatore toscano si è rivelato decisivo nella scelta dell’attaccante.
Voglia di Juve
La Signora ha preso Woltemade in prestito oneroso fino a giugno. La richiesta degli inglesi per la cessione del calciatore era ritenuta eccessiva da tutte le società interessate e così l’unica formula possibile è stata quella del leasing secco. Woltemade è stato pagato 80 milioni di euro più bonus poco più di un anon fa e l’obiettivo del Newcastle resta, infatti, quello di rientrare della spesa effettuata. Tra i club che si erano mostrati interessati all'attaccante in estate vanno menzionati anche alcuni inglesi e, soprattutto, il Borussia Dortmund. La società giallonera aveva alzato il pressing e spinto molto negli ultimi giorni, ma economicamente non riusciva a coprire la cifra richiesta. L’operazione avrebbe riguardato anche il coinvolgimento di Nmecha, ma non si sono verificate le condizioni giusto per mandare in porto l’affare e l’irruzione della Signora ha convinto immediatamente il calciatore tedesco. Woltemade, ricordiamolo, è stato inserito nella lista dei 44 convocati per la Nations League: fa parte del gruppo B stilato dal ct Klopp. La sua prima rete con la maglia della Juve è arrivata contro il Nec, in Europa League: «Puoi giocare bene quanto vuoi ma per un attaccante il gol è la cosa più importante e ringrazio Nico Gonzalez per avermi lasciato il rigore. Il gol mi aiuterà ad ambientarmi», le sue parole. In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro, tra la Juve e ciò che accadrà a fine stagione.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS