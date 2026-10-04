Yildiz, Real Madrid in pressing: pronte anche Arsenal e Bayern

Cento milioni, forse anche di più. È la valutazione che la Juventus dà a Kenan Yildiz oramai da un anno. Perché nell'inverno del 2025, allenatore Xabi Alonso, il Real Madrid aveva chiesto informazioni e prospettato la possibilità di un assalto proprio per il turco. Era l'obiettivo numero uno per il tecnico spagnolo, soprattutto dopo le molte situazioni problematiche che si stavano sviluppando nello spogliatoio, in particolare con un Vinicius Jr che era visto come fumo negli occhi. Il brasiliano è stato un capitolo aperto - e incerto - fino a inizio agosto, quando in una riunione fiume è stato trovato l'accordo per il prolungamento contrattuale. Ovviamente il cambio di panchina, con l'approdo di José Mourinho, non è stato ininfluente, così come il fattore economico. Non sarebbe stato un problema trovare un'altra offerta, visto che l'Arsenal si era già interessato. Anche i Gunners sono alla ricerca di un esterno offensivo a sinistra: in estate hanno investito 40 milioni per Christos Tzolis del Bruges.

Juventus Juve, è già emergenza: da Yildiz a Thuram, tutti i giocatori infortunati Guarda la gallery Su Yildiz almeno tre top club Ora il Real Madrid può tornare sul profilo di Yildiz, ovviamente con vista prossimo giugno. Lui, così come Haaland, sono due nomi chiave per la prossima voglia di Galacticos e, come si è visto con Diomande nel momento di offrire 140 milioni al Lipsia, i soldi sono l'ultimo dei problemi. Su quel lato c'è solo Vinicius e metterli in concorrenza non sarebbe poi sbagliato, considerata la moltitudine di impegni durante l'anno che porterà all'Europeo e alla Copa America. Poi c'è l'Arsenal, la cui situazione ricalca esattamente quella dei Blancos, con tanti a destra e un buco (relativo) a sinistra, oltre al solito Bayern Monaco. I tedeschi, da quando se n'è andato, lo seguono con attenzione, seppur da lontano. In quel ruolo hanno Luis Diaz, ma Yildiz potrebbe tranquillamente svariare in una batteria di trequartisti che conta anche Saibari, Olise, Musiala e Karl. Sembra però un'ipotesi più complicata.