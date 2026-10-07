Gli attaccanti della Juve steccano, David stupisce il mondo: l’Atletico pronto a riscattarlo per 25 milioni
Uno dei migliori giocatori della Liga, almeno per quanto visto nelle ultime settimane. Jonathan David sembra rinato dopo le difficoltà dello scorso anno, quando le prestazioni della Juventus si erano riflesse anche con la maglia della propria nazionale, nel Mondiale casalingo. Una tripletta con il Qatar e praticamente nient’altro, attirandosi molte critiche. Invece il trasferimento in Spagna sembra averlo rimesso a nuovo, una mano di vernice rispetto all’opacità torinese. Tre gol in tre partite di campionato, a segno anche con il Canada, in un momento in cui la Juve ha più di una difficoltà nei centravanti. A onor del vero Kolo Muani sembra avere finalmente smaltito l’anno pessimo al Tottenham, mentre Woltemade non è riuscito a sbloccarsi, purtroppo, nemmeno con la Germania.
David, le etichette
La verità è che David, almeno nella stagione bianconera, è stato giudicato per i non gol. Come ciliegina sulla torta, certo non sopraffina, il rigore-cucchiaio contro il Lecce, con Falcone che ne ha neutralizzato la conclusione. Da lì in poi qualcosa si è rotto, al netto dei suoi otto gol stagionali, pagando probabilmente ben oltre i propri demeriti. In Francia non era mai andato sotto i tredici, con Spalletti che chiedeva un centravanti fisico (alla Woltemade, alla Vlahovic) e ha fatto fatica a inserirlo. Lui, da par suo, ha spiegato nei giorni scorsi che la Juventus è probabilmente il club con più pressione in Italia - perché non vince da anni - e che questo ha influito sulle sue prestazioni. Ora la situazione appare migliorata, perché le aspettative non sono tutte sulle sue spalle, dopo una stagione decisamente altalenante e priva di soddisfazioni.
David, la benedizione di Pochettino
Il tecnico della nazionale statunitense ha parlato del suo momento di forma nelle scorse ore. «Jonathan David non mi sorprende, conoscevo già bene che tipo di giocatore è. In tutti i club dove sono stato era nei nostri radar come possibile acquisto, questa è la verità. Vederlo ora nella Liga, in una società come l’Atletico Madrid e con un allenatore come Diego Simeone, è fantastico. È un attaccante meraviglioso, con un buon mix di qualità. Uno dei migliori al mondo». Solo alla Juventus non è riuscito a esprimersi, tanto da essere ceduto quasi per disperazione, in prestito con diritto di riscatto. Dovesse continuare così - con l’opzione fissata a venticinque milioni - l’Atletico lo confermerà quasi certamente. Anche se nella scorsa estate la cifra di Nico Gonzalez era più o meno la stessa e gli spagnoli decisero di non riscattarlo nonostante le buone prestazioni.
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