Gli attaccanti della Juve steccano, David stupisce il mondo: l’Atletico pronto a riscattarlo per 25 milioni

Uno dei migliori giocatori della Liga, almeno per quanto visto nelle ultime settimane. Jonathan David sembra rinato dopo le difficoltà dello scorso anno, quando le prestazioni della Juventus si erano riflesse anche con la maglia della propria nazionale, nel Mondiale casalingo. Una tripletta con il Qatar e praticamente nient’altro, attirandosi molte critiche. Invece il trasferimento in Spagna sembra averlo rimesso a nuovo, una mano di vernice rispetto all’opacità torinese. Tre gol in tre partite di campionato, a segno anche con il Canada, in un momento in cui la Juve ha più di una difficoltà nei centravanti. A onor del vero Kolo Muani sembra avere finalmente smaltito l’anno pessimo al Tottenham, mentre Woltemade non è riuscito a sbloccarsi, purtroppo, nemmeno con la Germania.

David, le etichette La verità è che David, almeno nella stagione bianconera, è stato giudicato per i non gol. Come ciliegina sulla torta, certo non sopraffina, il rigore-cucchiaio contro il Lecce, con Falcone che ne ha neutralizzato la conclusione. Da lì in poi qualcosa si è rotto, al netto dei suoi otto gol stagionali, pagando probabilmente ben oltre i propri demeriti. In Francia non era mai andato sotto i tredici, con Spalletti che chiedeva un centravanti fisico (alla Woltemade, alla Vlahovic) e ha fatto fatica a inserirlo. Lui, da par suo, ha spiegato nei giorni scorsi che la Juventus è probabilmente il club con più pressione in Italia - perché non vince da anni - e che questo ha influito sulle sue prestazioni. Ora la situazione appare migliorata, perché le aspettative non sono tutte sulle sue spalle, dopo una stagione decisamente altalenante e priva di soddisfazioni.