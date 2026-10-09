Nico Gonzalez e il rinnovo di contratto con la Juve: adesso è tutto pronto

TORINO - Sempre più Juve per Nico Gonzalez. Il futuro dell’argentino si tinge sempre più di bianconero perché la Continassa ha scelto di rinnovare il contratto, attualmente fino al 2029, con un prolungamento che avrà come orizzonte verosimilmente il 2030, ma è possibile anche il 2031. L’intesa verbale tra le parti è stata raggiunta, adesso si attende soltanto l’ufficialità. Avanti con Nico, insomma, e non soltanto per ragioni di bilancio perché la nuova scadenza avrà anche effetti benefici sui conti del club. La scelta della Juve ha infatti pure una solida base tecnica, considerato l’impatto più che positivo dell’attaccante in questa stagione. E pensare che per tutta l’estate Gonzalez è rimasto in bilico sul mercato: c’era sul tavolo la possibilità di tornare all’Atletico Madrid, dove si era rilanciato in prestito la scorsa stagione, ma la prospettiva è alla fine tramontata. Nessuna offerta adeguata è arrivata alla Continassa, che aveva aperto alla possibilità di venderlo ma non certo di svenderlo, e quindi la Juve ha deciso di puntare su di lui. Mossa più che mai indovinata perché Nico ha iniziato fin da subito a scrivere una storia nuova rispetto a quella della stagione 2024-25 quando poco funzionò. Prima prova contro il Parma con un ingresso devastante dalla panchina che cambiò la partita e aprì la strada al successo dei bianconeri: un gol e tanto altro attorno. Lo Stadium l’ha eletto subito a nuovo idolo e la luna di miele è proseguita perché finalmente i tifosi bianconeri stanno ammirando il vero Nico, determinante per gol e giocate ma anche (e forse soprattutto) per leadership, determinazione, impatto emotivo. La Juve ha enorme bisogno di giocatori di elevata caratura che sappiano trascinare e, a guardar bene, uno lo aveva già in casa.