Juve verso il mercato invernale: piace Romano, si aspetta Thuram e Ekhator…

Per il play azzurro si prevedono cinque o sei mesi di stop per l’intervento di sutura del menisco del ginocchio destro , tra febbraio e marzo (se tutto andrà bene) potrebbe rientrare. Per il centrocampista francese , operato a fine agosto alla cartilagine del ginocchio, si ipotizzavano quattro mesi di assenza. A inizio dicembre dovrebbe accelerare verso il rientro e la Juve aspetta di vederlo in campo per qualsiasi tipo di decisione. La terapia conservativa non era servita per evitare l’operazione e recuperarlo in tempo utile per la partenza del campionato.

Juve, piace Romno ma il suo cartellino ha già raggiunto cifre elevate

Oggi, qualsiasi ipotesi, sarebbe prematura. Dal punto di vista numerico, il pieno recupero di Thuram e di Locatelli scongiurerebbe la necessità di un ulteriore intervento sul mercato. Prima di Natale, le idee saranno più chiare e il vertice dirigenziale potrà stabilire con Spalletti (al momento confermatissimo e non in discussione) le strategie. Ci sono altri due aspetti da considerare. Lucio crede nelle possibilità di Douglas Luiz, concederà altre occasioni a Koopmeiners e deve inserire Sarr, non ancora rodato atleticamente. Con questi centrocampisti, a parte il soldatino McKennie, arriverà a Natale e ha bisogno di motivarli, di farli crescere di rendimento e sentire coinvolti nel futuro della Juve. Locatelli non è facilmente sostituibile ed è formato in Italia. L’ad Carnevali, in chiave futura, ha intenzione di investire su calciatori italiani. Piace Alessandro Romano, centrocampista ex Roma, appena portato dal ct Mancini in Nazionale, ma il Cagliari non lo cede a gennaio e la valutazione del suo cartellino ha già raggiunto cifre elevate (almeno 30 milioni). Difficile poterci pensare.

Ekhator, l'ide adella Juve è di tenerlo come terzo centravanti

I nodi sono legati come a fine agosto al terzino sinistro (se partirà Cabal) e al centravanti fisico, ma anche in questo caso bisognerà attendere le risposte di Kolo Muani, Woltemade e di Ekhator, già fermato due volte da infortuni muscolari e ora vicino al rientro. La Juve ci crede, l’idea prevalente è tenerlo come terzo centravanti e metterlo alla prova sino a fine stagione. L’alternativa sarebbe un prestito per giocare. Anche per Jeff decideranno novembre e dicembre.