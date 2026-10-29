Spalletti non rischia, ma ci sono due nomi nell’ombra. E su Conte la situazione è chiara

Juventus spenta e macchinosa con il Genoa

Sembra un’agonia, un destino inevitabile. La Juve è crollata a Marassi,e dalla ciurma avvelenata di De Rossi. Lucio non sa più da che parte girarsi, non trova la via di uscita. Terza sconfitta in campionato, meno 11 dalla vetta, 6 punti di ritardo dalla quota Champions e l’aggancio del Napoli di Max, in arrivo allo Stadium. Più della classifica colpisce la fotografia dei bianconeri. Non sono una squadra. Hanno giocato solo alla fine, ma era tardi.su punizione quando il Genoa l’aveva già portata a casa. Così non si può svoltare. Spalletti deve arrivare, non si sa come, a gennaio. Un altro ko (brutto) con il Napoli lo renderebbe indifendibile per la dirigenza che sinora lo ha protetto. Pernon c’è l’economia e l’intenzione di un ritorno alla Continassa. Sche circolano in queste ore. Un’analisi, però, va fatta, spiegando bene che, senza turnover, si può perdere con un Genoa così. Il motivo è semplice. La Juve è modesta e senza quadratura. Qualcosa di meglio dovrebbe combinare anche l’ex ct dell’Italia. De Rossi, il suo allievo, gli ha dato una bella lezione. Baldanzi, inesorabile, lo ha affondato e chissà se Mancini ci penserà.

Spalletti ha rinunciato a Woltemade e ha cambiato l’idea iniziale, dando un’altra possibilità a Kolo Muani. La scelta non ha certo influito. Poco responsabile il francese, abbandonato a se stesso. Non pesa Alajbegovic. Buone qualità tecniche, scarsa fisicità. Il bosniaco ha bisogno di tempo e di mettere su muscoli. Su un campo come Marassi è sparito in fretta. Inconsistente Sarr, l’unica altra novità rispetto a Lecce. De Rossi, invece, ne ha cambiati sei nel blocco dei titolari utilizzati con il Venezia, confermando solo Østigard, Vasquez, Ellertsson e Frendrup oltre al portiere Bijlow. La differenza di passo, di cattiveria e di adrenalina è venuta subito fuori. La Juve era spenta, anzi lenta e macchinosa come al solito. Non contano il modulo e gli interpreti. Basta aspettarla e non ti farà male. Ci vuole un quarto d’ora affinché portino il pallone vicino all’area. Le difese fanno in tempo a rientrare e chiudersi. Ieri mancavano le energie, era forse un massacro annunciato. Assenze devastanti, turnover impossibile.