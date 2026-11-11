La Juve si prepara a tornare sul mercato: Spalletti chiede una punta fisica

Duecentoquaranta milioni di investimenti negli ultimi sei anni per avere un solo numero nove... In prestito . Perché ora che Kolo Muani è stato dirottato sulla destra, finalmente con buoni risultati, è Woltemade l'unico centravanti a disposizione. La Juventus non ha nemmeno l’opzione per l'acquisto del tedesco, sbloccatosi nell'ultima di campionato contro la Fiorentina, dunque a gennaio probabilmente servirà andare sul mercato per trovarne un altro. Il conto è presto fatto fra gli 86 milioni di Vlahovic , i 37 per Kean , i 7 per Kaio Jorge, i 45 per Openda e i 12 - di bonus alla firma - per David . In più ci sono gli 8 per Milik che, da par suo, è ancora in rosa ma non è inserito nelle liste, quindi inutilizzabile come da due anni a questa parte, seppur per un altro motivo che non sono gli infortuni. Il polacco del pre 2024 poteva essere salvifico in questo preciso momento storico, ma è evidente che le stagioni sono passate, così come la speranza di rivederlo (o rivenderlo).

Come lo scorso anno

Spalletti a febbraio aveva denudato il re, spiegando di avere chiesto chiaramente un nove fisico, cercato prima in Mateta e poi in Icardi, al netto delle smentite di rito. Nel frattempo il francese ha il contratto in scadenza a giugno, l'argentino invece è disponibile a parametro zero, ma non è un obiettivo dopo il mancato rinnovo con il Galatasaray e la liaison con la Lazio. Chi è stato sondato in estate è Sorloth, attaccante norvegese dell'Atletico Madrid: in Nazionale gioca anche lui sull'esterno (in mezzo c’è Haaland...) mentre nell'Atletico sta facendo fatica a trovare spazio, con solamente 155 minuti giocati fino a ora in tutte le competizioni. Può essere la chiave giusta se ci fosse un'apertura per il prestito, considerando che scadrà fra un anno e mezzo e compirà 31 anni il prossimo 12 dicembre. Del resto nel tridente con Yildiz e Kolo (più Conceiçao) forse Nico Gonzalez poteva essere considerato di troppo ma in estate: poi sebbene l’ex Fiorentina è stato uno dei più positivi nel corso di questa prima parte di stagione e ora l’intenzione di Spalletti è di tenerselo stretto.

Gli altri nomi per l'attacco

Antonio Raimondo non può essere la pista perfetta, almeno per gennaio. Al netto delle settimane - tra le sei e le otto - in cui dovrà rimanere fermo per infortunio, attualmente è in prestito secco al Frosinone. I ciociari si devono salvare e non hanno l'intenzione di salutare il proprio centravanti anzitempo. Poi lo stesso Bologna non ha bisogno di cedere dopo gli addii estivi di Rowe, Santiago Castro e Lucumì (alla Juve) e aspetterà il risultato dell'annata frusinate. Folarin Balogun, dopo un Mondiale da protagonista, sta giocando pochino al Monaco e lo stesso club sta cercando liquidità. Benjamin Sesko sarebbe affascinante ma costosissimo - guadagna 7 milioni annui - così come Younes Ebnoutalib, dell'Eintracht Francoforte, bottega molto cara quando si tratta di vendere gli attaccanti. Infine la suggestione potrebbe chiamarsi Mateo Retegui, seppur abbia un contratto da 20 milioni annui per altre due stagioni e mezzo, mentre sarebbero da verificare i lati fiscali in caso di una trattativa più avanzata, visto che deve restare almeno due anni solari in Arabia per non perdere i vantaggi.