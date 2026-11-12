La Juve a caccia dell’esterno: da Bernasconi al sogno Balde

Luciano Spalletti vuole un nuovo esterno sinistro per la sua Juventus . Un obiettivo sensibile già quest'estate, quando c'era la sensazione che né Cambiaso né Cabal potessero fare al caso bianconero. Il primo ha vissuto un periodo di involuzione molto importante negli ultimi due anni solari, da quando era finito concretamente nel mirino del Manchester City, mentre il colombiano ha avuto un problema fisico che lo ha tolto dai possibili convocati per più di metà anno, salvo poi non essere impiegato con regolarità nemmeno nel momento in cui è tornato stabilmente. Il tema si riproporrà a gennaio, perché c'è l'idea di rinforzare la difesa in un ruolo dove è stato adattato più volte Zeki Celik, arrivato in estate dalla Roma, che preferisce l'altra fascia. Ovviamente qualcuno dovrà salutare per permettere l'arrivo di uno in più: Cabal piaceva all' Atalanta e al Bologna in estate, mentre Cambiaso non ha avuto grossi interessamenti. Il rendimento di certo non aiuta, la valutazione è scesa intorno ai 25 milioni, non a prezzo di saldo.

Italiani e giovani

Carnevali nelle scorse settimane ha parlato di non avere problemi a spendere di più per chi è in rampa di lancio, magari italiano. Alessio Cacciamani è un profilo seguito da qualche settimana a questa parte, seppur il Torino non abbia intenzione assolutamente di cederlo in inverno: è un titolare fisso dell'undici di Abate e se dovesse continuare così avrà molto mercato da giugno in poi. In più c’è forte il Napoli. Meno bene sta facendo Lorenzo Bernasconi, dell'Atalanta, che è stato visionato in diverse circostanze fra il finire della scorsa stagione e l'inizio di questa. Su di lui c'era anche il Newcastle e i nerazzurri hanno sempre chiesto circa 25 milioni. Cifre molto alte per chi è meno brillante nelle ultime settimane, tanto più se devi puntellare un reparto che ha qualche difficoltà. Chi invece è disponibile a una cifra relativamente bassa è Destiny Udogie, che compirà 24 anni il prossimo ventotto di novembre e che De Zerbi ha, di fatto, bocciato. Il titolare è chiaramente Andrew Robertson, ex Liverpool, mentre ultimamente ha utilizzato Ben Davies in quella zona qualora ci sia una sostituzione necessaria. Traduzione: chiederà di andare via per giocare di più, i rapporti fra i club sono ottimi - come testimoniato dall'affare Sarr - quindi non è da escludere un prestito.