Juve, a gennaio mercato pesante: si valuta Sorloth e non solo. Tutte le richieste di Spalletti

La richiesta è rimasta invariata, oggi come a maggio. Luciano Spalletti per il mercato di gennaio, ammesso e non concesso che non ci possano essere terremoti che lo riguardano, vorrebbe una Juventus costruita come un instant team. Una squadra che possa rendere al massimo da subito per reggere i tre fronti al meglio, per evitare di ritrovarsi a febbraio senza un trofeo da rincorrere, come successo sia a Thiago Motta che a lui stesso, nella scorsa stagione. C’era il quarto posto, ma è chiaro che non può bastare da solo, anche se attualmente verrebbe visto come una vittoria poiché dista sei punti con Frosinone e Como in mezzo, senza contare l’andamento molto rapido che stanno mantenendo le prime cinque della classe. Dunque nella finestra invernale ci sarà molto lavoro per Giovanni Carnevali, costretto a migliorare una rosa che attualmente ha tantissimi attaccanti esterni - o trequartisti - e un solo centravanti, la convinzione di avere bisogno di un terzino a sinistra e magari un mediano.

Serie A Pagelle Fiorentina-Juve: Njie e Pellegrino al top, Kolo Muani devastante sulla destra Guarda la gallery Juve, la questione centravanti Woltemade centrale, Kolo Muani a destra. Finora la mossa ha dato i suoi frutti, ma quanto è sostenibile nel lungo periodo? Perché è evidente che i posti sono limitati e oltre al francese ci sono Conceiçao e Nico Gonzalez che possono scalpitare, considerando oramai Zhegrova fuori dalle rotazioni per una maglia da titolare. Vero che se dovesse mancare il tedesco potrebbe di nuovo essere adattato Kolo, ma la speranza è quella di arrivare a un centravanti. Alexander Sorloth per ora è stato chiuso da Jonathan David, ma ha avuto un infortunio muscolare e il suo impatto andrà valutato da qui a fine anno. Nel frattempo compirà 31 anni e può essere l’ultima grande opportunità per l’Atletico Madrid di cederlo. David ma soprattutto Gonzalez le pedine che potrebbero sbloccare la trattativa, anche se Simeone a quel punto dovrebbe fare una scelta di campo. Le alternative dipendono dalle circostanze: Scamacca non piace a Sarri (contraccambiato) ma l’Atalanta è bottega cara, Retegui vorrebbe tornare in Italia ma dipende dalla fiscalità saudita, Sesko guadagna tantissimo e solo un’operazione alla Woltemade potrebbe aprire le porte. A meno che non si decida di fare un investimento a metà fra il presente e il futuro, ma non cambierebbe drasticamente - almeno sulla carta - il potenziale offensivo.