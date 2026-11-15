Juve, Balde in uscita dal Barcellona: caccia al prestito

Così la Juventus sta valutando i pro e i contro, ben sapendo che Spalletti vuole giocatori pronti per cercare di migliorare una classifica che in questo momento è deficitaria. Anche altre società sono interessate, tra questi il Milan - che però cerca anche un difensore a destra -, oltre al Psg e al Monaco . È chiaro che da qui all'apertura del mercato invernale manca oltre un mese e dunque le situazioni possono cambiare, ma la Juve potrebbe decidere di anticipare la concorrenza. L’ingresso di Balde sarebbe una buona soluzione tampone in vista della prossima estate, quando ci sarà più tempo per valutare la rosa nella sua interezza, considerato che in quella posizione Cambiaso e Cabal non godono di ottima reputazione ormai da diverse settimane.

Un purosangue per la Juve: alla scoperta di Balde

Nato a Barcellona nell'ottobre del 2003, da padre della Guinea-Bissau e da madre dominicana, Balde ha iniziato a giocare nell'Espanyol salvo poi entrare nella Masia nel 2011, a otto anni, svolgendo tutta la trafila delle giovanili, spesso da sotto età, arrivando fino alla prima squadra. L'esordio tra i grandi da minorenne, nel settembre 2021, nella sfida contro il Bayern Monaco di Champions League: risultato non troppo incoraggiante, uno 0-3 per i tedeschi. In pochissimo tempo però l’esterno sinistro ha conquistato la titolarità e pure la Nazionale, ha esordito con la Spagna in Coppa del Mondo a Qatar 2022, giocando quattro gare. Peccato che non ci giochi dall'anno successivo, il 2023, a causa prima di un infortunio (gennaio 2024) che gli ha fatto saltare l'Europeo, e poi per scelte diverse da parte di Luis De La Fuente. «Balde non ha la fiducia necessaria nel suo gioco in questo momento - ha detto il tecnico del Barcellona Hansi Flick - né la convinzione. E quelle sono doti che per nel rendimento dei difensori sono sempre molto importanti».

Balde costretto a ricominciare da zero o quasi, alla Juve ci sarebbe un discreto spazio

Così a 23 anni Balde appare costretto a ricominciare da zero o quasi. In questa stagione ha messo insieme 5 partite, giocando più di 45 minuti solamente nel Clasico contro il Real Madrid al posto dell'infortunato Espart. Insomma, ha bisogno di minutaggio e alla Juventus ci sarebbe un discreto spazio, sebbene sia da valutare la formula. Come per Woltemade - e prima per Kolo Muani - non è impensabile credere a un prestito secco senza diritto di riscatto. Anche perché a luglio è in scadenza David Raum del Lipsia, parametro zero molto interessante per la prossima stagione che la Juventus ha già fatto seguire negli anni scorsi. Quindi una soluzione temporanea può essere quella corretta. L'altra pista porta a Juan Miranda del Bologna - ottimo nelle ultime uscite dei rossoblù - oltre ai nomi italiani come Udogie (eventualmente il più semplice da raggiungere visto che non gioca al Tottenham di De Zerbi), Bernasconi dell'Atalanta e Cacciamani del Torino.