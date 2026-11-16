Da Sorloth a Balde: gennaio d’affari per la Juve

Qual è l'identikit del prossimo attaccante della Juventus? Sicuramente avere caratteristiche fisiche diverse da Kolo Muani e da Woltemade , quindi un nove fisico come quello richiesto da Luciano Spalletti oramai un anno fa - e mai arrivato - che possa cambiare le sorti delle partite bloccate , quelle che sono difficili da aprire. Il problema è che poi servirà capire il budget che verrà messo a disposizione . Perché il concetto del "più spendo meno spendo" non varrà per il mercato invernale. La ricerca è per un'occasione, anche solo fosse un prestito secco , per poi valutare cosa fare a giugno.

Sorloth resta il sogno della Juve

L'altra necessità è che quindi sia già pronto, sia per il campionato italiano che per l'Europa, poiché la speranza è quella di avanzare molto in Europa League. Il sogno è sempre quello estivo, cioè Alexander Sorloth, centravanti che, all'occorrenza, può giocare anche sull'esterno. È un nove classico e non una seconda punta, ma ha tutte le peculiarità che vuole il tecnico toscano: forte, bravo a difendere il pallone e far salire la squadra, killer spietato sotto porta.

I buoni rapporto con l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, stagione dopo stagione, pesca da Torino per rinforzarsi con un prestito. L'anno scorso è stato Nico Gonzalez, profilo che piace ancora, quest'anno Jonathan David. Da non escludere che possano essere eventuali pedine di scambio, forse più l'argentino di un canadese che ha ancora diversi mesi di prestito e che all'inizio ha fatto benissimo, ora si è un po' accartocciato su se stesso. Da qui a gennaio c'è tempo per valutare da ambo le parti, ma è chiaro che Sorloth metterebbe, finalmente, a posto la questione centravanti.