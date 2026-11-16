Il passaggio di Mauricio Pochettino dalla panchina degli Stati Uniti a quella del Manchester United ha acceso tutti i sensori del calciomercato sui titolari della nazionale americana, considerati 'obiettivi sensibili' della campagna di rafforzamento annunciata dai Red Devils in vista della finestra di trasferimenti invernale. Tra quesi non poteva mancare il nome di Weston McKennie , prezioso jolly tanto per la selezione a stelle e strisce, quanto per lo scacchiere di Luciano Spallett i. Un'ipotesi che lo stesso giocatore non si è sentito di escludere.

"Lo United? Una possibilità"

In merito ad un possibile passagio in Premier League, lo stesso McKennie non si è infatti tirato indietro: "Giocare per il Manchester United? È possibile, molti giocatori della nostra nazionale sono in procinto di cambiare squadra entro la prossima stagione, d'altro canto è inevitabile che circolino questo tipo di voci, d'ora in avanti infatti circoleranno tantissimi rumors su noi americani, perché è ovvio che Pochettino si sia affezionato a questo gruppo, conoscendo le qualità dei diversi giocatori che ha avuto a disposizione. Vedremo cosa succederà".