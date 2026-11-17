La Juventus ha avuto un contatto diretto con l' Atalanta per Lorenzo Bernasconi, terzino mancino che tanto piace ai bianconeri dopo l'ottima stagione - quella scorsa - e un discreto inizio in questa, pur fra gli alti e bassi che stanno contraddistinguendo i nerazzurri in questo periodo che fotografa il nuovo ciclo con Maurizio Sarri. Già a marzo e aprile alcuni emissari avevano raccolto informazioni su di lui, visionandolo dal vivo più volte. La valutazione però scoraggiava sia la Juve che le altre società interessate, come il Newcastle: tra i 25 e i 30 milioni di euro per chi era alla prima vera esperienza in Serie A. La sensazione è che adesso ci sia più convinzione nel volere affondare il colpo.

Nella discussione - non è dato sapere se in presenza o in conference call - i dirigenti juventini hanno sottolineato come l'intenzione sarebbe stata quella di prenderlo già ora, a gennaio, per accorciare i tempi e mettere a posto una fascia che ha bisogno di un padrone già dall'estate scorsa. In tutta risposta l'Atalanta ha ufficializzato ieri il rinnovo. "Si consolida ulteriormente il legame f ra Lorenzo Bernasconi e Atalanta BC - recita il comunicato di rito - L’esterno sinistro, che proprio oggi ha compiuto 23 anni, ha prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC [...] La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Lorenzo le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra".

Il rinnovo ponte

Anche qui bisogna fare dei distinguo. Le cifre non sono da squadra di media classifica in Serie A, poiché guadagnerà 500 mila euro a stagione più 200 di bonus fra individuali e di squadra. Un contratto (molto) abbordabile per la Juventus, ma anche per gli stessi bergamaschi. Così ci sono due vie, almeno per giugno: sedersi di nuovo al tavolo per eventualmente rinnovare con un ingaggio più alto, oppure salutare grazie alle offerte che inevitabilmente arriveranno. La Juventus può pensare di avere una prelazione perché i rapporti con l'Atalanta sono buoni - nonostante il caso Koopmeiners, acqua passata - e lo stesso Bernasconi sarà uno dei gioielli in vetrina e, in ca so di mancata Europa, possibilmente in vendita. Ammesso e non concesso che arrivi una proposta consona.

Juve, la soluzione tampone

Così la strategia del club bianconero può essere puntare su un prestito a gennaio che possa far fare un salto di qualità a un reparto che ha più di qualche problema. Cabal ha giocato le ultime ma non è nelle grazie di Luciano Spalletti - e piace all'Atalanta, altro indizio? - lo stesso Cambiaso rischia di salutare se dovesse arrivare una proposta. Il nome di Alejandro Balde è in cima alle priorità, poi le altre soluzioni portano ai vari Ait-Nouri, Juan Miranda e Udogie. Sei mesi di prestito e poi cercare di portarsi a casa Bernasconi, giovane e con ampi margini di crescita. Ammesso e non concesso che no n ci pos sano essere altre grandi opportunità nel mercato invernale.