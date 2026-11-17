Più di 70 milioni a rischio. Il buongiorno solitamente si vede dal mattino, con la Juventus che sperava di incassare diversi dividendi dopo i prestiti con diritto di riscatto dell'estate. Dopo un ottimo inizio praticamente simultaneo di Jonathan David , Lois Openda, Fabio Miretti, Vasiljie Adzic e Michele Di Gregorio , si poteva legittimamente pensare che qualcuno rappresentare un tesoretto per il prossimo giugno. Invece la situazione è peggiorata abbastanza rapidamente, perché in un mese - da metà ottobre a metà novembre - il rendimento si è abbassato di colpo, fino a far nascere dei dubbi sulla liceità dei possibili riscatti. Ovviamente è ancora troppo presto per tirare le somme , visto che mancano ancora sei mesi alla fine dei rispettivi campionati - in diversi casi anche di più - ma la speranza in casa bianconera è quella di avere un gruzzolo da reinvestire, anche perché sarebbero delle plusvalenze interessanti.

In avanti

David ha iniziato straordinariamente all'Atletico Madrid, tanto da essere nominato fra i migliori giocatori della Liga a settembre. Tre gol e due assist in dodici partite, quasi sempre spezzoni, non è comunque un ruolino da buttare, anche se ora è rientrato Sorloth - oggetto dei desideri juventini - ed è possibile che gli spazi possano assottigliarsi ulteriormente: 25 milioni non è una cifra esagerata per i Colchoneros, volendo potrebbe rientrare proprio il norvegese in un ipotetico scambio di gennaio. Invece Lois Openda, ottimo nel suo impatto con l'Olympique Lione con gol in Europa, non ha un diritto già fissato. Questo perché è stato pagato 43 milioni solamente a giugno, quindi anno per anno c'è un ammortamento di circa 10 a bilancio. Significa che per non fare minusvalenza bisognerebbe almeno fissare a 32 il riscatto, cifra che l'OL - tremendamente in rosso nei bilanci degli ultimi anni - non sarà disposta a spendere.