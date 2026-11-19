La Juventus sfoglia la margherita per l'attaccante e, nel casting, è entrato prepotentemente anche Gustavo Varela. Nove gol e un assist in campionato, doppietta in Coppa Italia nel primo turno contro l'Avellino, fanno undici in undici gare. Un impatto che si può paragonare a quello di Krzysztof Piatek al Genoa nel 2018, quando a gennaio si trasferì per 35 milioni al Milan. Sembra che sia il prezzo giusto anche per il portoghese, attuale leader della classifica dei cannonieri di A. Un bottino sicuramente inaspettato per chi, nella scorsa SuperLiga portoghese, aveva messo a segno 6 reti con il Gil Vicente, in prestito dal Benfica. La Juve però ha bisogno di un centravanti forte fisicamente e che non sia solo una boa: il killer istinct mostrato è un buon biglietto da visita, l'ingaggio molto limitato è una gradita aggiunta, la valutazione ordinaria meno, perché l'idea sarebbe quella di spendere quanto incassato nelle cessioni a gennaio, sempre un rebus. Soprattutto quando la concorrenza sembra farsi più folta ogni domenica che passa: se non altro non servirebbe ambientamento al campionato e sarebbe disponibile sin da subito senza problemi.

La Juve e i problemi di bilancio Ieri Giovanni Carnevali, dal palco del RCS Sport Industry Talk, ha spiegato che gli esborsi saranno limitati. «Sappiamo le problematiche che ci sono. Abbiamo uno stadio, è vero, ma ci sono tante altre situazioni in cui dobbiamo crescere e migliorare. Oggi una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement, se vogliamo fare investimenti importanti sugli atleti non possiamo farli. Ci rende tutto più difficile perché per ottenere risultati sportivi devi poter spendere sui campioni. Nel corso degli anni qualche errore è stato fatto». Al netto del miliardi di bilanci negativi consumato nell'ultimo decennio - cioè dall'arrivo di Cristiano Ronaldo in poi - non è escluso che si possa cercare una formula fantasiosa, magari con il prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, oppure con il metodo adottato dal Napoli per Giovane lo scorso inverno: in quel caso erano 2 milioni subito e 18 di bonus, già versati all'Hellas Verona come da documento redatto dallo stesso club azzurro.