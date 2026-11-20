Si complica la pista Alexander Sorloth . Perché dalla Spagna fanno sapere che l' Atletico Madrid non apre a nessun prestito, mentre uno scambio con Jonathan David e Nico Gonzalez , allo stato attuale, sembra difficile da portare a termine. In estate c'erano stati diversi contatti fra i bianconeri e l'attaccante norvegese, ma le richieste erano altissime. Ora ha segnato zero gol, ma è appena tornato da qualche problemino fisico e le prossime settimane saranno decisive per capire la sua situazione. In più c'è l'interessamento di diversi club, come lo Stoccarda, pronti a offrire un trasferimento a titolo definitivo. Certo, poi bisognerà comprendere se lo stesso Sorloth sarà disposto a passare in una squadra sicuramente meno competitiva rispetto all'Atletico. Così prendono quota le quotazioni degli outsider, come Folarin Balogun che, in questo momento, ha più di qualche problema al Monaco dopo un Mondiale da protagonista.

Varela il preferito della Juve. Strada sbarrata per Esposito

Il portoghese, centravanti del Monza, sarebbe il preferito per il futuro, mentre per il presente si potrebbe sfruttare l'ambientamento ottimo con la Serie A. Lo scoglio qui non è l'ingaggio, particolarmente favorevole visto che sarebbero cifre molto inferiori rispetto ai big bianconeri, quanto la cifra di acquisto, che va dai 35 ai 40 milioni. È probabile che sia una finestra di autofinanziamento, oppure prestiti anche molto onerosi - sull'onda dei Renato Veiga e dei Kolo Muani di due anni fa - per trovare una soluzione tampone da qui a giugno. Varela difficilmente resterà in Lombardia oltre gennaio, perché oltre alla Juventus ci sono il Napoli e un poker di squadre inglesi come Liverpool, Brentford, Tottenham e Sunderland. Più il Benfica che può pareggiare ogni offerta. Invece per Sebastiano Esposito c'è stato un sondaggio, ma la strada è assolutamente sbarrata: il Sassuolo non vuole cederlo perché ha l'obiettivo salvezza e, in più, è in prestito con diritto di riscatto. Quindi può far valere il suo status per non prendere posizione e rimandare ogni discorso più in là.

Juve, Hojbjerg per il centrocampo ma...

Hojbjerg saluterà probabilmente l'Olympique Marsiglia ed è stato proposto più volte alla Juventus, trovando sempre una risposta tiepida. Le buone prestazioni delle ultime settimane, anche in nazionale, potrebbero far cambiare idea, ma solo a prezzo di saldo. Locatelli e Thuram, d'altro canto, torneranno a inizio anno. Per l'esterno a sinistra c'è Balde del Barcellona, oltre ai soliti Miranda, Udogie e Ait-Nouri. A giugno invece si può affondare per Bernasconi dell'Atalanta, valutato tra i 20 e i 25 milioni e per cui c'è già stato un contatto diretto.