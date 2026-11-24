Yildiz corre e si allena da solo alla Continassa: il rientro si avvicina. Spalletti e la Juve lo aspettano a metà dicembre, potrebbe essere convocato il 19 per la trasferta a Roma o forse qualche giorno prima per la partita del 14 con il Monza allo Stadium. Fa poca differenza. Ci siamo quasi e ovviamente Lucio gestirà con prudenza il suo ingresso in campo. Non è stata casuale, anche se forzata, la decisione di riprovare Kolo Muani centravanti e contare, per la prima volta con grande chiarezza, gli esterni d’attacco. Se c’è un overbooking oggi, figuriamoci quando rientrerà Kenan, un cardine del progetto Juve, 10 gol nel passato campionato e vale la pena ricordare certi numeri accanto alle difficoltà attuali dei bianconeri. Da gennaio in poi, vedremo un’altra Signora. Yildiz a guidare la rimonta, Alajbegovic per costruire il futuro. Il talentino bosniaco si è fermato con il Venezia, era rientrato a Torino con un affaticamento muscolare, ieri ha sostenuto gli accertamenti clinici al JMedical ma non sono arrivate comunicazioni. Problema gestibile con qualche giorno di riposo. Salterà l’Omonia Nicosia e tornerà forse per il Como.Nel nuovo anno continuerà a crescere e dare il cambio a Yildiz.

Le soluzioni per Spalletti

Sulla fascia sinistra c’è anche Boga, considerato il profilo giusto da Spalletti per non fare ombra al turco, come spiegò lo scorso inverno, e garantirgli le pause opportune. Carnevali, poche ore dopo la nomina come amministratore delegato della Juve, a giugno lo ha riscattato dal Nizza: quasi 5 milioni di euro, è un attaccante versatile. Sinora ha giocato poco, scontando anche un infortunio muscolare. Pesante (e bellissimo) il gol del raddoppio al Napoli. Giovedì in Europa League potrebbe tornare nel blocco dei titolari. C’è più traffico a destra e Spalletti cercherà di preservare l’organico dalla possibile (e ingombrante) concorrenza di Kolo Muani. Conceiçao era e resta il titolare: è appena stato recuperato da un infortunio alla spalla, 90 minuti in panchina con il Venezia, almeno uno spezzone è garantito con l’Omonia Nicosia. Imminente il rientro di Nico Gonzalez, bloccato un mese fa da una lesione al polpaccio. L’argentino aveva scalato posizioni e guadagnato in fretta il rinnovo del contratto. Spalletti lo ha impiegato da trequartista, centravanti mascherato e persino mezzala offensiva in luogo di McKennie. Può essere inquadrato in varie posizioni, è un jolly di livello elevato per tecnica, temperamento, esperienza. Zhegrova, escluso dalla lista Uefa, per la prima volta dopo due anni ha giocato titolare in Serie A. Sta meglio, si è preparato bene in estate, ha guadagnato posizioni nelle gerarchie di Spalletti e visibilità. A gennaio bisognerà prendere delle decisioni. Non c’è una scelta già indirizzata, alla Continassa si valuteranno eventuali offerte. Almeno una cessione va messa in preventivo. Se la Juve prenderà un centravanti titolare, le conseguenze sono scontate. Woltemade resterà sino a giugno in alternativa al nuovo numero 9 e Kolo Muani scalerà sulla fascia destra. Che sia 3-4-3 o 4-2-3-1 poco cambia, anzi niente.