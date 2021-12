Lazio, l’indicazione di Sarri sul mercato: i nomi in orbita

Il piano mercato

Sarri si aspetta due rinforzi per gennaio e 5-6 per l’estate. Il programma mercato, a prescindere dai nomi, è stato già fatto. Al momento ci sono due opzioni per l’attacco. La prima: il giovane Erik Botheim del Bodo/Glimt. Calciatore opzionato, campione di Norvegia e 22 gol segnati in 46 gare. Piace ed è baby, in linea con il progetto che sarà. L’altro nome porta a Kevin Lasagna, 29 anni, del Verona. E sempre a Verona piace, per il ruolo di difensore, Nicolò Casale, jolly della retroguardia di 23 anni. Interessa pure al Napoli. Il ds Tare è comunque concentrato sulle uscite. Senza cessioni difficile fare mercato. Muriqi è in partenza, si attende un’offerta per un prestito con diritto di riscatto. In uscita ci sono pure Vavro, Durmisi, Jony e Lukaku. Il mercato della Lazio dipende da loro. La questione dell’indice di liquidità condiziona le strategie e gli affari.