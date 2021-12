Lazio, offerto Santon per la fascia. La Roma studia la rescissione del contratto

ROMA - Chissà che la Roma e la Lazio non possano farsi un altro favore sul mercato. Dopo il passaggio di Pedro Rodriguez alla corte di Maurizio Sarri nella passata finestra estiva, al club biancoceleste è stato offerto un altro giocatore giallorosso, Davide Santon. Lasciato fuori rosa da José Mourinho, il terzino trentenne dall'inizio dell'estate si sta allenando individualmente a Trigoria insieme all'altro esubero, Federico Fazio. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 , ma l'addio dalla Roma potrebbe arrivare già a gennaio.

Lazio, offerto Santon ma per ora non interessa

Il direttore sportivo della Lazio al momento non sembra essere interessato al giocatore, valutando prima altre possibili ipotesi sulla fascia. Per ora da Formello è arrivato un "no, grazie", ma in un mercato con poche opportunità come quello di gennaio nessuna ipotesi è totalmente da escludere.

In ogni caso Tiago Pinto all'inizio del 2022 avrà un incontro con l'agente del terzino per lavorare sulla rescissione del contratto. Le parti lavoreranno sulla buonuscita del giocatore e su una nuova sistemazione del giocatore, rimasto ai margini nonostante l'assenza di un'alternativa a Karsdorp.