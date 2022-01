Lazio-Luiz Felipe, incontro decisivo per il rinnovo

ROMA - La Lazio deve fare in fretta se vuole rinnovare il contratto a Luiz Felipe. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno, tra due settimane potrebbe firmare per qualsiasi altro club e svincolarsi poi a zero. C’è l’Inter che osserva da lontano l’evolvere della situazione. E non solo: Valencia e Zenit sarebbero pronte a farsi avanti subito. A Roma è in arrivo l’agente, Stefano Castagna: tra oggi e domani c’è in agenda l’incontro decisivo per il nuovo contratto. Appuntamento da dentro o fuori, manca veramente poco tempo.