“L’Hull City molla Muriqi della Lazio”

ROMA - Vedat Muriqi viene considerato sempre in uscita dalla Lazio, con Lazzari sono i due indiziati per fare cassa e sbloccare l’indice di liquidità. Ma piazzare il kosovaro, a poco più di dieci giorni dalla fine del mercato invernale, diventa sempre più difficile. Si era fatto il nome dell’Hull City, club inglese di Championship (serie B inglese) appena rilevato dall’imprenditore turco Acun Illicali. Passi concreti dall’Inghilterra non sono mai stati registrati, anzi. Dalla Turchia, secondo il portale Hurriyet, rimbalza una voce: Vedat sarebbe stato scartato. L’obiettivo primario per l’attacco è diventato Aleksandar Pesic, punta serba che milita nel Fatih Karagümrük, società di Istanbul. Ci sarebbe già l’offerta sul tavolo: 2 milioni di euro e un contrato di due anni e mezzo all’attaccante. Muriqi non interesserebbe più. In Inghilterra restano in piedi per lui gli interessamenti da parte di West Bromwich e Leeds.