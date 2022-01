“Muriqi in arrivo a Maiorca, fatta con la Lazio”

ROMA - Vedat Muriqi verso il Maiorca, questa volta dovrebbe essere tutto fatto. Il condizionale è d’obbligo in questi casi, ma in Spagna sono convinti: la trattativa è praticamente chiusa. Secondo Diario de Mallorca, l’attaccante sarebbe pronto a lasciare la Lazio per sbarcare sull’isola delle Baleari già nelle prossime ore convinto della destinazione. Visite mediche e poi la firma sul contratto. Da capire ancora le modalità dell’affare. Lotito spingerebbe per un prestito oneroso a un milione con obbligo di riscatto fissato a circa 8-9 milioni di euro. A Maiorca sembrerebbero interessati più a un prestito oneroso con diritto di riscatto. La soluzione appare comunque vicina. La Lazio punta a monetizzare il massimo con la cessione dell’attaccante per poi puntare ad un nuovo vice Immobile da regalare a Sarri in questa finestra di mercato.