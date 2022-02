“Luiz Felipe-Betis Siviglia, accordo fatto”

ROMA - In Spagna sono sicuri: Luiz Felipe ha firmato per il Betis Siviglia. Secondo quanto riporta Marca, il difensore della Lazio in scadenza di contratto a giugno ha deciso di accettare la proposta del club andaluso. L’accordo per quattro stagioni sarebbe totale tra le parti, il tutto sarà formalizzato ad annata conclusa. Affare a parametro zero. Il Betis aveva già provato a prendere Luiz Felipe la scorsa estate, senza però affondare il colpo. Non occuperà un posto da extracomunitario visto il passaporto anche italiano. Il futuro del difensore dunque, sembrerebbe in Liga. La Lazio in questi mesi ha tentato più volte la via del rinnovo. Niente da fare, in Spagna assicurano: andrà via a zero direzione Betis Siviglia.