Lazio, tutto su Romagnoli: ecco l’offerta inviata

ROMA - La Lazio lavora da tempo all’affare Alessio Romagnoli, capitano del Milan, 27 anni, in scadenza di contratto. Lui, tifoso dei colori biancocelesti, pensa ad un possibile arrivo a Formello a partire dalla prossima estate. Lotito e Tare si sono mossi con largo anticipo per evitare un’asta sul giocatore libero a zero. Ha rifiutato le proposte di rinnovo rossonera, ci sarebbe poi il Barcellona sulle sue tracce, ma dalla Spagna non sono arrivati segnali concreti. Di concreto invece ci sarebbe la proposta ufficiale firmata Lazio.