Romagnoli, Lazio al rialzo: offerta più ricca per bruciare la concorrenza

ROMA - Le bandiere non sono più di moda, ma qualcuno sogna ancora di diventarne una. Alessio Romagnoli è quel qualcuno. Di maglie laziali ne ha collezionate tante in questi anni, sempre da avversario e da tifoso biancoceleste. La maglia laziale vorrebbe baciarla e onorarla indossandola, difendendola. Lotito lo sta aiutando a realizzare questo sogno, gli ha concesso l’opportunità di giocare nella Lazio e gli ha offerto una paccata di soldi: la proposta da 3 milioni più bonus è aumentata, l’ultima è da circa 3,2 milioni di base fissa. Romagnoli deve decidere cosa fare, se seguire testa o cuore. La testa: muovendosi in scadenza può ambire a club che giocano per lo scudetto e in Champions. Il cuore: giocare nella squadra per cui tifa, il massimo delle ambizioni romanzesche. Ha aperto alla Lazio, non ha ancora pronunciato il sì. Il diesse Tare a breve incontrerà lo staff Raiola, gestisce il difensore del Milan. Un primo incontro c’è stato a febbraio, il prossimo può essere decisivo. La Lazio vuole stringere, deve garantirsi almeno un acquisto di valore attorno al quale ricostruire la difesa, prossima allo smantellamento. L’arrivo di Romagnoli è gradito a Sarri, lo stesso giocatore sa che agli ordini di Mau potrebbe crescere tecnicamente e tatticamente. Alessio ha 27 anni, firmerebbe per cinque anni, potrebbe chiudere la carriera in biancoceleste, così come ha sempre detto di voler fare. Lotito e Tare si sono mossi presto perché sanno che la Juve può tramare nell’ombra e che dall’estero possono spuntare ricche offerte. Romagnoli lascerà il Milan a zero, è una ghiotta preda di mercato. Sarri preferisce giocatori italiani, non ha dimenticato Casale del Verona, obiettivo di gennaio rimasto incompiuto, considerato da centrale e terzino. Dall’estero sono spuntate candidature meno suggestive e conosciute. Nei giorni scorsi è rimbalzato il nome Igor Zubeldia, anni 24, centrale spagnolo della Real Sociedad. Ha una quotazione superiore ai 10 milioni.