Lazio, Vecino e Emerson restano nei pensieri di Sarri

ROMA - Non c'è solo Alessio Romagnoli nei piani della Lazio per il futuro. E mentre il club biancoceleste prova a bruciare la concorrenza con un'offerta al rialzo per il difensore, tifoso laziale e in scadenza con il Milan, Maurizio Sarri continua a pensare a Vecino e a Emerson.

Il centrocampista dell'Inter Con il centrocampista uruguagio, oggi 30enne e in scadenza con l'Inter, il tecnico toscano ha già lavorato ai tempi di Empoli nel 2014-15. Già 'promosso' da Sarri a gennaio, quando era nella lista dei possibili rinforzi, in estate rappresenterebbe un'occasione per la Lazio che senza pagare il cartellino inserirebbe nel reparto della mediana un elemento di sicuro affidamento, in grado di rappresentare insieme a Basic una valida alternativa ai titolari (tra i quali potrebbe non esserci più Milinkovic-Savic, corteggiato dalle big d'Europa). Vecino ha mercato anche all'estero, ma potrebbe essere attratto dalla possibilità di tornare a lavorare con il suo vecchio 'mentore'.