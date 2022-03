Lazio, cercasi terzino sinistro: rispunta Parisi

ROMA - Cercasi terzino sinistro, la Lazio si mette a caccia. É uno dei ruoli scoperti dall’infortunio di Lulic in poi. A gennaio Sarri aveva chiesto Casale, jolly difensivo che può ricoprire anche la fascia. E in estate sognava Emerson Palmieri, oggi in prestito a Lione e di proprietà del Chelsea. Affare complicato, servirebbero almeno 15 milioni di euro. Così in orbita biancoceleste transita di nuovo Fabiano Parisi dell’Empoli. Ha 21 anni, piace a tante big, costa anche lui circa 15 milioni di euro. Sarri da quando è arrivato chiede un rinforzo a sinistra. Si è arrangiato con Hysaj e con Marusic, entrambi destri spostati di fascia. Ha rispolverato Radu, ma il romeno non garantisce tenuta fisica. Il problema non si è mai risolto. Parisi ora è in lista acquisti, da capire se a luglio potrà diventare un obiettivo concreto per il mercato biancoceleste.