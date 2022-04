Lazio, André Anderson saluta: va al San Paolo

ROMA - André Anderson al San Paolo, operazione in dirittura d’arrivo. Manca ancora l’ufficialità, ma il centrocampista, assente da qualche giorno a Formello, è già volato in Brasile per allenarsi con quello che sarà il suo nuovo club. Lì il mercato è ancora aperto, chiuderà il 12 aprile. Trasferimento in prestito annuale con ingaggio a carico della società paulista. La Lazio lo aveva acquistato nel 2018 dal Santos per 50mila euro, ma in biancoceleste non è riuscito mai a trovare continuità. Si sta per aprire una nuova avventura in Brasile per il 22enne che ha giocato pure per la Nazionale italiana Under 20. In questa stagione, con Sarri, appena 4 presenze e 61’ totali.