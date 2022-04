“Il PSG pronto a offrire 80 milioni per Milinkovic”

ROMA - Quale futuro per Sergej Milinkovic-Savic? Maggio mese decisivo, l’agente Kezman ha una serie di appuntamenti per raccogliere offerte sostanziose da presentare alla Lazio. E secondo Todofichajes, il PSG avrebbe pronti già 80 milioni di euro per il centrocampista biancoceleste. Una voce di mercato che al momento non trova riscontro, di sicuro i francesi sono alla ricerca di rinforzi a metà campo. E la valutazione fatta a Parigi potrebbe essere in linea con quella fatta a Formello. In estate Lotito è chiamato a rivoluzione la squadra tra giocatori via a zero e altri mai entrati negli schemi di Sarri. Servono soldi e il Sergente potrebbe essere sacrificato. Con il contratto in scadenza nel 2024, a giugno sarà l’ultima finestra per massimizzare l’incasso. Il PSG monitora la situazione, pensa sempre a Pogba (possibile addio al Manchester United a zero) e mette nel mirino Milinkovic. Prossimo mese decisivo per scoprire il suo futuro.