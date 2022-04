Lazio-Romagnoli, avanti tutta: ecco cosa manca per chiudere

ROMA - La Lazio avanza nella trattativa per Alessio Romagnoli . Ieri incontro a Formello tra il presidente Lotito e Enzo Raiola, manager del difensore del Milan in scadenza di contratto. Il patron ha dovuto riformulare l’offerta iniziale presentata a febbraio : base di circa 2 milioni più ricchi bonus, non tutti facilmente raggiungibili. Serve fare di più.

La Lazio non molla

E così la Lazio avrebbe alzato la posta. Ci sarebbe stato un rilancio, non ancora quantificabile, ma per convincere Romagnoli serve una proposta da poco più di 3 milioni più bonus. Previsti nuovi confronti. La Lazio vuole Romagnoli e Romagnoli vuole la Lazio, non basta l’attrazione, serve un accordo economico su ingaggio e commissioni. Ma c’è la volontà da entrambe le parti per chiudere la trattativa e regalare a Sarri il primo rinforzo in vista della prossima stagione.