Lazio, spunta Solbakken del Bodo/Glimt: Tare cerca l’affondo

ROMA - La Lazio ha messo nel mirino Ola Solbakken, esterno offensivo del Bodo/Glimt, esploso nell’ultima stagione. Contratto in scadenza a fine anno, il 1° gennaio 2023 si libererà a zero. In estate sembra destinato a partire con lo sconto. Tare lo ha puntato, nella giornata di mercoledì ci sono stati dei passi in avanti nella trattativa, probabilmente agevolata precedentemente dalla visita a Formello del Bodo, ospitato nel centro sportivo biancoceleste per i quarti di ritorno di Conference League con la Roma.