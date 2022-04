Bourigeaud in scadenza con il Rennes, la Lazio prepara l'offerta

ROMA - I nomi meno conosciuti spesso sono i più realistici. E’ una costante del mercato della Lazio, degli acquisti firmati dal diesse Tare. Uno degli ultimi, ignoto ai più, era spuntato dalla Francia e sta trovando le prime conferme. La Lazio sta davvero valutando Benjamin , 28 anni, 1,77 di altezza, jolly offensivo del Rennes, terzo a pari merito con il Monaco in Ligue 1. In Francia sono sicuri: « Sarà presentata un’offerta » . Nasce mezzala-trequartista, sta segnando e servendo assist a raffica giocando da attaccante esterno nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1, anche da centrocampista esterno nel 4-4-2. Bruno Genesio, tecnico dei francesi, l’ha valorizzato quest’anno ed è stato ricambiato con un bottino di 9 gol e 12 assist in 34 partite di campionato. In tutto, nel Rennes, Bourigeaud ha giocato 216 partite, segnando 40 reti e servendo 42 assist. E’ finito nel radar di Tare, mai come quest’anno a caccia di acquisti per ricostruire la Lazio. Piace per caratteristiche tecniche, per duttilità e per convenienza economica. E’ in scadenza nel 2023, il Rennes parte da una valutazione di 15 milioni, tra un mese potrebbe essere costretto ad accettare offerte inferiori, da 8-10 milioni.