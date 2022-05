Lazio, due nomi mercato sul tavolo: Bourigeaud e Grillitsch

ROMA - Benjamin Bourigeaud, jolly offensivo del Rennes, piace alla Lazio. Il suo nome circola da giorni, è in scadenza nel 2023, viene valutato circa 8-10 milioni. È stuzzicato dall’idea di provare un’avventura fuori dai confini francesi : “Ci sarà una riflessione da fare, bisogna discuterne anche con il club affinché possa prendere la migliore decisione possibile per il resto della mia carriera”. Quest’anno stagione super con 9 gol e 12 assist in Ligue 1. Ha 28 anni, è pronto per il salto. Nasce trequartista, ma ora gioca da ala nel 4-3-3. Senza rinnovo il Rennes dovrà venderlo . La Lazio segue con interesse.

Gli altri nomi

Leiva è destinato ad andare via a parametro zero, rimarrà invece Cataldi. Per il ruolo di regista si è fatto il nome di Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, in scadenza di contratto a giugno. Era in orbita Roma, ci starebbe pensando anche la Lazio. Ha 26 anni, è austriaco, può essere un’occasione. Tare monitora la situazione. E per la difesa in pole rimangono sempre Casale e Parisi, i preferiti per Sarri. Bisognerà attendere la fine del campionato per i primi affondi: con un posto in Europa League entrerebbero soldi importanti nelle casse della Lazio.