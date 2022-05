La Lazio ancora su Romagnoli: in arrivo un nuovo incontro

ROMA - La Lazio segue sempre Alessio Romagnoli, difensore del Milan in scadenza di contratto. La trattativa va avanti da tempo, manca l’accordo sull’ingaggio. Il capitano rossonero chiedeva 3,3 milioni più bonus, Lotito sarebbe arrivato a 2,5 più bonus. A questo punto servirebbe un rilancio da Formello: 3 milioni di base fissa, il patron biancoceleste non vorrebbe mollare. Ci sono spiragli per un rilancio. Attenzione al Milan però, il cambio di proprietà può favorire un rilancio ricco. Ci sono anche voci su Juve e Barcellona. A breve ci sarà un nuovo incontro con il manager di Romagnoli, Enzo Raiola, e la Lazio. Continua il pressing, i tifosi aspettano. Anche Sarri, che vede il difensore di Anzio come primo rinforzo per la squadra che verrà.